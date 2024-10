Era stato allontanato proprio ieri dall'abitazione, ma ha deciso di farvi ritorno complicando di fatto la sua situazione. Un 23enne polacco è finito in manette, arrestato dai carabinieri del Radiomobile di Cagliari per il reato di violazione di domicilio con violenza sulle cose.

Il giovane, attorno alle ore 5.30 di stanotte, dopo essersi recato in via Bologna presso il domicilio della ex fidanzata, una 37enne romena, ha iniziato a sferrare calci contro la porta d'ingresso dell'abitazione della donna al fine di potervisi introdurre, danneggiando l'infisso.

Nel corso dell'intervento, i militari hanno rintracciato l'uomo all'interno del cortile privato dell'abitazione, quando ancora armeggiava per cercare di farvi ingresso. L'arrestato, al termine della redazione dei verbali descrittivi di quanto accaduto, è stato tradotto presso il Tribunale di Cagliari in attesa del giudizio con rito direttissimo disposto dall'autorità giudiziaria.