Ieri a Cagliari, i carabinieri della Stazione di Villanova, al termine di alcuni accertamenti investigativi hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per minaccia aggravata, una guardia giurata in servizio nel capoluogo.

Secondo quanto riferito questi, attorno alle 2, all'interno del bar sito presso il molo dogana del porto, dove era in corso una festa privata, verosimilmente in stato di alterazione ha rifiutato di allontanarsi dal medesimo locale, mostrando nel contempo al personale in servizio un’arma da fuoco che teneva occultata sotto il giubbotto.

A quel punto è stata contattata la centrale operativa dell’Arma di via Nuoro, e sul posto sono intervenuti i militari operanti unitamente a colleghi della Sezione Radiomobile della locale Compagnia. I carabinieri hanno identificato l'uomo, lo hanno sottoposto a perquisizione personale e domiciliare e hanno rinvenuto una pistola Beretta calibro 9, nonché 50 cartucce comprese le 15 contenute nel caricatore dell’arma.

Armi e munizioni erano regolarmente detenute, ma a seguito dell'episodio sono state sottoposte a sequestro. Autorità giudiziaria e autorità amministrativa sono state informate per gli aspetti di rispettiva competenza.