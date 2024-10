Durante la sera tra il 7 e l’8 dicembre, in occasione della festività dell’Immacolata, gli agenti di polizia di Cagliari hanno eseguito l’operazione “Roadpol Alcohol & Drugs”, finalizzata al contrasto delle condotte di guida sotto l’effetto di sostanza alcoliche.

Il servizio delle pattuglie della polizia stradale si è svolto nell’Hinterland del capoluogo, lungo le vie maggiormente interessate dalla movida, tra cui la Fiera di Cagliari in occasione dell’evento musicale “Seven Urban Summit”, e nelle principali arterie extraurbane della provincia.

L’attività, caratterizzata dall’attenta verifica delle condizioni psico-fisiche dei conducenti, ha totalizzato sette denunciati per guida in stato di ebrezza, tra cui due per la fattispecie più grave contraddistinta dal superamento della soglia alcolemica pari a 1,5 g/l.

Da segnalare, inoltre, una sanzione amministrativa pecuniaria per guida sotto l'influenza dell'alcool relativa a un cagliaritano di ventidue anni, neo-patentato, al quale son stati decurtati venti punti dalla patente. Nel complesso sono state ritirate sette patenti di guida.

L’età media dei fermati è pari a trent’anni, con sei conducenti al di sotto del dato. Si conferma dunque la tendenza dei più giovani all’assunzione di sostanze alcoliche, specie durante le ore notturne, in concomitanza dei ponti festivi e degli eventi legati alla movida.