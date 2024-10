Giovedì 11 novembre 2021, alle 21, andrà in scena all'Auditorium del Conservatorio "G.P. da Palestrina" di Cagliari un'opera teatrale interamente dedicata a Gigi Riva. Un spettacolo inedito, tra teatro e musica, dal titolo "Luigi", in onore della leggenda di Rombo di Tuono. Programmazione anche per il 2022, al Teatro Lirico di Cagliari. La presentazione ufficiale è in programma per il prossimo il 30 settembre, ma si sa già qualcosa.

Il progetto, interamente ideato da Giorgio Pitzianti, coprodotto con il Conservatorio di Cagliari, e in stretta collaborazione con la Fondazione del Teatro Lirico di Cagliari, vedrà il coinvolgimento artistico dell'attore e doppiatore Luca Ward. "Mi sento privilegiato - afferma Pitzianti -, nell'aver avuto la possibilità di sviluppare questo progetto artistico che spero possa realmente raggiungere tutti, non solo gli appassionati di calcio, con l'auspicio che possa essere in grado di avvicinarci a Luigi Riva oggi, attraverso una nuova luce".

Il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu promuove il progetto: "Ho ritenuto importante accogliere e promuovere- spiega- quest'opera perché capace di suscitare un'immedesimazione profonda con la vita di Gigi Riva, sotto una luce completamente nuova e davvero suggestiva. La ritengo pertanto un'interpretazione artistica davvero originale - afferma -, in grado di porre delle riflessioni profonde sull'uomo che sta dietro al campione, Luigi appunto. Direi un giusto tributo ad un uomo che ha sempre amato Cagliari e la Sardegna".