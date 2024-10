Una sacca abbandonata in strada alla vigilia dell'arrivo del presidente della Repubblica per la festa delle Forze Armate ha destato sospetti e fatto scattare l'allarme.

Così questa mattina, all'alba, gli agenti che già si trovavano in zona per un incendio sono intervenuti in via Angioy, a Cagliari.

La sacca era poggiata vicino al portone di un'abitazione. I poliziotti, intervenuti cautamente, hanno fatto rientrare l'allarme dopo aver verificato il contenuto, scoprendo che si trattava soltanto di alcune bottiglie vuote.