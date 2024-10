Nuovo allarme bomba nel tribunale di Cagliari, il secondo a distanza di circa un mese dalla telefonata anonima che segnalava la presenza di una bomba.

L’allarme è scattato questa mattina al palazzo di Giustizia di Cagliari. Alle 9:15 circa un'altra telefonata anonima - la precedente era stata sempre di giovedì il 12 ottobre - ha segnalato la presenza in un ordigno nel Tribunale dove è in programma il Forum con la stampa sugli incidenti stradali in Sardegna, organizzato dalla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Cagliari, in occasione della "Giornata mondiale delle vittime della strada".

Sono stati bloccati tutti gli accesi al palazzo. Al momento sono in corso le verifiche da parte dei carabinieri e il sopralluogo degli artificieri.