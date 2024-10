Sono stati denunciati dai Carabinieri della Stazione di Bartolomeo a Cagliari nella giornata di ieri, 30 novembre, per furto di energia elettrica, un 54enne e una 62enne del luogo, entrambi già noti alle forze dell'ordine, in quanto responsabili e beneficiari di rispettivi allacci abusivi alla rete elettrica.

Con l'ausilio del personale Enel, i militari hanno eseguito alcune verifiche in via Schiavazzi, in merito a possibili allacci abusivi alla rete elettrica pubblica, ipotizzati a seguito di alcuni ammanchi registrati dall'ente erogatore.

Scoperti i due, un terzo collegamento anomalo alla rete elettrica che non ha ancora portato all'identificazione di un responsabile, rimane per ora ad opera di ignoti, in attesa di ulteriori accertamenti da parte dei tecnici dell'azienda elettrica.

Il danno prodotto è in corso di quantificazione, anche ai fini di una più compiuta definizione della responsabilità penale di ciascuno.