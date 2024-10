La Polizia di Stato, durante la giornata di ieri, 22 febbraio, ha arrestato un ragazzo di anni 21 di origine ucraina, per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il giovane era stato fermato dagli agenti della Squadra Volanti per un controllo nella notte in via Riva Villasanta Un poliziotto ha notato, tra un’auto ed il marciapiede, un marsupio, probabilmente abbandonato dal giovane alla vista della volante, che conteneva 9 involucri di 50 grammi di presumibile sostanza stupefacente tipo cannabis, un bilancino di precisione funzionante e due chiavi di un’abitazione.

Da un primo controllo è emerso che il giovane aveva precedenti per l’illecita attività dello spaccio, quindi gli agenti hanno deciso di proseguire la perquisizione nell’abitazione del ragazzo, sita nel comune di Monserrato. All’interno della casa, precisamente nella stanza del ragazzo, è stata rinvenuta altra sostanza stupefacente, circa 150 grammi, occultata in varie scatole.

Complessivamente, pertanto, è stato sequestrato un quantitativo di circa 200 grammi di cannabis essiccata e 10 grammi di ecstasy MDMA in pastiglie di colore rosa, oltre a materiale utile al confezionamento e la somma di 250 euro suddivisa in banconote di piccolo taglio, presumibilmente provento dell’attività illecita.

Accompagnato negli Uffici della Questura, il giovane è stato tratto in arresto per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.