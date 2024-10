Premio Parodi, vince Flo, al secolo Floriana Cangiano. E il premio della critica va ai Tamuna. Al concorso dedicato alla world music italiana e intitolato al compianto leader dei Tazenda, svoltosi nel fine settimana a Cagliari, l'ha spuntata la cantante napoletana con il brano "Olor a lluna" proposto in catalano.

L'artista é stata premiata anche per la musica e l'arrangiamento. I siciliani Tamuna si sono invece aggiudicati il premio della critica e quello per la miglior interpretazione, mentre il veneto Leo Miglioranza quello per il testo. Due riconoscimenti peculiari del Parodi, quello dei bambini e quello dei concorrenti, sono stati assegnati rispettivamente a Serena Finatti e ex aequo a Amemanera, Serena Finatti e Flo. Alessio Bondì ha ricevuto la Targa Siae e il Premio "Tre giorni in studio" (con Marty Jane Robertson, Michele Palmas e Antonio Ferraro).

Su Cuncordu 'e su Rosariu (coro della Confraternita del Rosario) di Santu Lussurgiu ha ricevuto infine il Premio "Albo d'oro". Gli ospiti e i concorrenti hanno reso omaggio, eseguendo un suo brano, a Andrea Parodi. Tra questi la libanese Abeer Nehme, alla sua prima esibizione in Sardegna, che ha incantato il pubblico regalando fra l'altro anche una versione di "No potho reposare", canto della tradizione sarda che Parodi interpretò in modo magistrale.