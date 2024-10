La neo governatrice Alessandra Todde ha incontrato oggi a Cagliari Roberto Salis, padre di Ilaria Salis , l'attivista italiana 39enne è in carcere a Budapest da 11 mesi: i due hanno discusso della storia di Ilaria, di ciò che sta attraversando sia lei sia la sua famiglia.

" Incontro molto importante quello di oggi con Roberto Salis, il papà di Ilaria, che da mesi combatte con coraggio e senza sosta per riportare sua figlia in Italia dopo oltre un anno di detenzione a Budapest in condizioni disumane. Le foto di Ilaria Salis hanno fatto il giro del mondo e anche io ho espresso tutto il mio sdegno nel vedere quelle immagini, nel leggere le sue denunce, nel vederla incatenata in quel modo. Mi auguro che Roberto possa presto riabbracciare sua figlia ", dichiara la presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde .