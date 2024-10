Ottanta veicoli e 105 persone controllati: ritirate 7 patenti di guida e 124 punti decurtati. L’obiettivo di questi controlli è rivolto a incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione stradale per arrivare il più presto possibile a “0 vittime sulla strada”.

Nel bilancio anche quattro conducenti sorpresi in stato di ebrezza: 3 sono stati denunciati con sospensione della patente e decurtazione dei punti. Sono alcuni dei risultati dei controlli della Polizia di Stato nel weekend con posti di controllo nel capoluogo con il supporto del camper utilizzato dai medici e sanitari e con l'utilizzo dei test di screening Drug Wipe 5s.

Un automobilista è stato sorpreso alla guida di una vettura senza patente.

Cinque le sanzioni per eccesso di velocità con ritiro della patente. In cinque casi è stata riscontrata la mancanza di assicurazione del veicolo, tre vetture era o senza revisione. In un caso il conducente era alla guida di veicolo sottoposto a sequestro.