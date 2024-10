Con l'avvio, dal 2021, della tariffazione a tributo puntuale (TARIP) relativo al servizio di raccolta dei rifiuti urbani, sarà introdotto a Cagliari un nuovo metodo più equo che terrà conto, a differenza del precedente, della quantità dei rifiuti che viene effettivamente prodotta da ogni utenza.

“Abbiamo assistito a polemiche sterili e inutili. Il servizio – ha commentato Alessandro Guarracino, assessore all'Igiene del Suolo – tenderà a far pagare mano ai cittadini e non ci sarà alcuna invasione di mastelli per le strade di Cagliari. Ovviamente, nelle prime settimane, saremo più tolleranti perché i cambiamenti hanno bisogno di tempo”.

A partire dal 1 gennaio 2021, tutte le utenze domestiche, anche se residenti in condomini dotati di bidoni carrellati, dovranno utilizzare, per il conferimento del secco indifferenziato, il mastello individuale già assegnato precedentemente. Chi non lo avesse più a disposizione, potrà ritirarlo presso il centro di informazioni in viale Ciusa 133 (numero verde 800.533.122 – mail: info@cagliariportaaporta.it) In questo modo, grazie al microchip (tag RFID) inserito nei mastelli, un sistema di rilevazione automatico determinerà quante volte all'anno il mastello verrà esposto in strada. Saranno, infatti, conteggiati gli svuotamenti del contenitore che sarà calcolato con il sistema del vuoto per pieno.

"Opportuno - spiega una nota - esporre il mastello del secco solo quando lo stesso è pieno, ma sempre con il coperchio chiuso perché i mastelli non chiusi, così come i sacchi depositati all'esterno, non verranno svuotati né raccolti. Il nuovo sistema, oltre a favorire la separazione delle varie frazioni, aderisce al principio secondo il quale chi produce più rifiuti, contribuirà in misura maggiore ai costi del servizio. Dunque: meno rifiuti, tariffe più leggere".

Gli svuotamenti minimi previsti per arrivare al risparmio, sono 26 all'anno, uno ogni due settimane. Chi vorrà potrà scegliere di esporre il mastello ogni settimana, in questo casa la tariffa resterà invariata, pertanto senza alcun risparmio.