Il reparto di Chirurgia dell'ospedale Santissima Trinità di Cagliari è stato riconvertito in reparto Covid con 21 nuovi posti letto. Lo annuncia il direttore del presidio unico Sergio Marraccini, a fronte dell'aumento dei contagi in Sardegna (ieri 343), in particolare nella città metropolitana di Cagliari. E' il quarto reparto destinato esclusivamente ai pazienti nel nosocomio cagliaritano, a cui si aggiunge una terapia intensiva.

Altri due sono presenti all'ospedale Binaghi, sempre a Cagliari, uno di degenza ordinaria e uno di rianimazione. Da lunedì prossimo un ulteriore incremento di 22 posti letto al SS. Trinità con la riapertura del reparto Covid 3, dove era stato allestito il reparto per vaccinare i fragili e gli allergici che dalla prossima settimana verrà trasferito all'ospedale Marino.

La pressione sui presidi ospedalieri sardi resta alta: l'occupazione dei posti letto è al limite delle soglie di rischio fissate dai nuovi parametri per il cambio di colore. L'Isola per la terza settimana consecutiva ha scongiurato per un soffio il declassamento in zona gialla.

Ad oggi in Sardegna sono 233 su 1.602 i posti letto occupati da pazienti positivi nei reparti di area medica, mentre quelli in terapia intensiva sono 24 su 204 quelli, con la possibilità, però, di attivarne ulteriori 16.