Un 46enne di Cagliari è finito in manette dopo essere stato colto in flagranza di reato per violenza sessuale. L'episodio risale alla scorsa notte, a lanciare l'allarme una giovane di 22 anni. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Sezione Radiomobile e della Stazione di Sant'Avendrace, l'uomo avrebbe concordato un appuntamento con la ragazza tramite un sito di incontri.

Poi, in rapida sequenza l'aggressione, le molestie e anche un tentativo di trattenere la vittima che cercava di fuggire. Lei è riuscita comunque ad allontanarsi e a chiedere aiuto. Successivamente è stata trasportata dal personale del 118 in una struttura sanitaria di Cagliari. In ospedale le sono state riscontrate lesioni compatibili con la dinamica dei fatti.

La giovane ha formalizzato la querela e l'uomo è stato arrestato e trasferito nel carcere di Uta. Ulteriori indagini sono in corso per chiarire i dettagli dell'accaduto.