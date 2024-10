I funzionari dell’ufficio delle Dogane di Cagliari, in servizio presso il Porto Canale, con la collaborazione dei militari della Guardia di Finanza di Cagliari hanno sequestrato ben 1.912 giocattoli contraffatti all’interno di un container proveniente dalla Cina.

I giocattoli oggetto di sequestro (di varie marche come Mattel, Lego, Monopoli, Scarabeo ecc.), comprendenti anche trousse di cosmetici “truccabimbi” e raffiguranti personaggi come Barbie e Paw Patrol, molto popolari tra i bambini, sono risultati privi di qualsiasi autorizzazione per la riproduzione dei marchi rappresentati, come attestato dalle case titolari degli stessi, prontamente interpellate.

Inoltre non sono risultati conformi alle norme in materia di sicurezza perché realizzati senza alcuna garanzia sui materiali e sulla componentistica elettrica ed elettronica utilizzata. L’Agenzia delle Dogane e la Guardia di Finanza "operano per contrastare la commercializzazione di prodotti contraffatti che incide sulla sicurezza e la salute dei consumatori e che ha riflessi sull’economia del Paese, poiché l’imitazione fraudolenta di un prodotto provoca deviazioni del traffico commerciale e fenomeni di concorrenza sleale, producendo un grave danno allo sviluppo della ricerca e alla capacità di innovazione".

Inoltre, "è un importante strumento di contrasto a fenomeni di sfruttamento lavorativo nell’ambito del ciclo produttivo in cui si ricorre a opifici non autorizzati in cui spesso viene fatto ricorso a manovalanza in nero e clandestina".