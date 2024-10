Dopo il successo della prima edizione, al Parco di Monte Claro di Cagliari ritorna l’appuntamento con “Beer & food”, la tre giorni organizzata dalla 3M Eventi alla scoperta delle migliori birre artigianali, dei sapori ricercati e della musica di qualità.

Sette i birrifici coinvolti e 12 le postazioni di street food presenti nello spazio all’aperto da venerdì 2 luglio dalle 16 a domenica dalle 10 all’1 di notte.

È l’occasione per gustare ottime chiare, rosse e scure, scoprire le ultime novità sulla birra artigianale e godere dell’offerta gastronomica d’eccellenza. Un percorso sensoriale che passa anche attraverso l’ascolto di ottima musica capace, grazie agli interpreti che si alterneranno nel corso della tre giorni, di esaltare ogni pietanza sorseggiando la bevanda regina della manifestazione.

Gli artisti fortemente voluti dagli organizzatori della 3M Eventi per il ricco fine settimana sono il dj Marco Oneto, presente in tutte le serate, il gruppo rock “Dress in Black”, ovvero la tribute band degli AC/DC composta da Valeria Pilleri, Simona Soddu, Noemi Steri, Sara Dulcis e Camilla Giagoni, nonché finaliste di “Italia's Got Talent 2021”, in scena venerdì 2 luglio, la violinista Renata Succu che si esibirà sabato 3, mentre domenica il palco è per il sassofonista per Juri Deidda.

“Per noi è importantissimo far esibire e quindi far conoscere gli artisti sardi – sottolineano i promotori – che meritano attenzione e riconoscimento per il loro talento”.

L’evento si svolgerà in condizioni di totale sicurezza: all'ingresso sarà allestito un gazebo sanificante e sarà misurata a tutti la temperatura. “Grande attenzione nel controllo delle presenze e nel mantenimento delle distanze”, affermano gli organizzatori che si soffermano sulla necessità di ripartire e lavorare: “Lo scorso anno abbiamo avuto un grandissimo riscontro in termini di presenze e le aziende hanno lavorato benissimo. Questa tre giorni vuole essere un’opportunità di svago e di lavoro, perché ce n’è davvero tanto bisogno”.