L'Albero Solidale 2022 è pronto per ricevere i doni per i più bisognosi nel cortile interno del Palazzo Civico di via Roma; ad annunciarlo il sindaco Paolo Truzzu con una lettera di auguri, firmata anche dall'assessora all'Istruzione Marina Adamo, e rivolta a tutti i dirigenti scolastici e agli insegnanti. Attraverso essa invita gli alunni e le rispettive famiglie alla raccolta di regali e generi alimentari per i più bisognosi.

Le scolaresche potranno portare i loro regali direttamente in Comune e collocarli sotto l'Albero di Natale. In caso ci fossero delle difficoltà da parte delle scuole, sarà cura del Comune ritirare i doni presso i vari istituti scolastici per poi consegnarli ad una parrocchia cittadina o alle associazioni di

volontariato.

L'invito del sindaco a partecipare al Natale Solidale è rivolto a tutti i cittadini che, portando i doni e depositandoli sotto l'Albero, potranno dare un messaggio di fratellanza e solidarietà “a tutte le persone che il giorno di Natale saranno tristi, sole e in difficoltà” scrive il Sindaco nella lettera e aggiunge “Un piccolo gesto fatto da tanti di noi può fare davvero la differenza”