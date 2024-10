Importante vetrina per il Conservatorio “Giovanni Pierluigi da Palestrina” che, sabato 11 maggio alle 10.30, ospiterà l’inaugurazione della 23esima edizione di Cagliari Monumenti Aperti.

L’evento è frutto dell’accordo firmato a febbraio tra l’istituzione musicale e la Imago Mundi Onlus, organizzatrice della manifestazione.

Una particolare occasione per il “Da Palestrina” che proporrà una nutrita proposta di eventi nelle due giornate di sabato 11 e domenica maggio.

L’istituzione sarà, infatti, presente in diversi siti per proporre dei momenti musicali che vedranno protagonisti i suoi studenti.

Per quanto riguarda le visite guidate, in programma nella sola giornata di sabato dalle 9.00 alle 18..00, è stato predisposto un percorso a tappe lungo il quale sarà raccontato come è fatto il Conservatorio, come si svolgono le lezioni, quale aria si respira nella vita di tutti i giorni dell’istituzione musicale.

Il fiore all’occhiello saranno i concerti: Nel Castello di San Michele la chitarrista Giulia Piga musicherà i racconti degli studenti dell’istituto tecnico De Sanctis e proporrà un repertorio di diversi brani per chitarra.

Nel Ghetto di Santa Croce si esibiranno l’ensemble di Fiati guidato dal Maestro Luigi Muscio e quello di chitarre guidati dal Maestro Flaviano Dessalvi. Prevista l’esibizione di launeddas con il giovane Nicola Agus, che proporrà alcuni suoi componimenti.

Nella Chiesa di Santa Rosalia spazio ai concerti d’organo curati dalle docenti Antonella Ferru e Livia Sandra Frau. L’organo risuonerà anche nella Chiesa del Santo Sepolcro con i concerti a cura del Maestro Angelo Castaldo.

L’auditorium del Conservatorio ospiterà le esibizioni degli studenti delle classi di Pianoforte guidate da Rares Saghin, Teresa Zanda, Francesca Giangrandi, Giulio Biddau, Gabriela Mereu, Marcella Murgia, Stefano Figliola e Francesca Carta.

Nella due giorni l’Auditorium ospiterà anche i concerti delle classi di Violino di Maria Elena Runza e Francesco Vargiu e di quelle di Musica da camera guidate da Alessandra Giura Longo e Michele Nurchis.

Ampio il programma che programma che spazierà da Bach a Mozart, da Prokfiev a Scott Joplin sino alle composizioni scritte per le launeddas.