Ieri a Cagliari, un 22enne del posto è finito in manette per evasione. Il giovane era stato precedentemente sottoposto ai domiciliari presso la comunità terapeutica "L' Aquilone" di Elmas. Allontanatosi nella mattinata dalla struttura, al termine della giornata, dopo la mezzanotte, si è presentato alla caserma di via Nuoro, dichiarando di essere evaso e di voler essere arrestato.

Dopo aver ben compreso cosa fosse accaduto, vista l'anomalia della richiesta, accertata la veridicità di quanto riferito dal ragazzo i carabinieri lo hanno tratto in arresto riconducendolo presso la comunità terapeutica di provenienza.

Nel giudizio direttissimo svoltosi nella mattinata odierna, l'arresto è stato convalidato ed è intervenuto un provvedimento che ha disposto la carcerazione del protagonista della vicenda presso il carcere di Uta. I militari lo hanno immediatamente eseguito.