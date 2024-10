Nella serata di ieri, gli equipaggi della Squadra Volante sono intervenuti a Pirri per una lite tra due persone all’interno di un appartamento. A chiamare la locale Sala Operativa è stata una donna che ha riferito di un concitato litigio tra un uomo e una donna.

Gli Agenti giunti sul posto, per fare chiarezza su ciò che effettivamente stava accadendo all’interno dell’appartamento, hanno raggiunto l’ingresso per procedere al controllo. Come riferito dalla Polizia, il proprietario, un 61enne in apparente stato di calma, ha dichiarato che nel suo appartamento non vi era nessun problema. Pochi istanti dopo lo stesso si è mostrato riluttante all’ingresso degli agenti in casa. Una volta all'interno, i poliziotti hanno soccorso la compagna: era in lacrime in bagno, sul corpo alcune escoriazioni. La donna ha raccontato che poco prima i due avevano avuto una lite ed era stata aggredita. Non solo. Ha anche detto che episodi simili erano già avvenuti. A quel punto il 61enne si è innervosito: prima ha cercato di raggiungere la compagna poi si è scagliato contro i poliziotti. La situazione si è ulteriormente aggravata quando la donna ha detto agli uomini della Questura di non volere più in casa il 61enne. A quel punto l'uomo ha nuovamente aggredito gli agenti e ha cercato di lanciarsi dalla tromba delle scale. Poco dopo è stato immobilizzato e arrestato.