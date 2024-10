Ieri a Cagliari i carabinieri della Stazione Villanova hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per lesioni personali un ventenne operaio residente nel capoluogo. I carabinieri erano intervenuti il 23 settembre scorso in via 28 Febbraio. Una donna aveva chiamato il 112 dall’abitacolo di un autobus, perché un giovane aveva inspiegabilmente aggredito un anziano per motivi di sguardi o litigiosità spicciola e irrazionale.

In sostanza, il giovane avrebbe tirato un pugno ad un 71enne nato a Cagliari ma residente in Austria, che si trovava in città per le ferie estive. L'intervento dei militari era stato rapidissimo, tanto che alla fermata successiva sul mezzo erano montati i componenti di una pattuglia del Radiomobile di via Nuoro, che identificati tutti avevano proceduto a ricostruire la situazione con l'ausilio anche delle dichiarazioni di due testimoni presenti sul veicolo pubblico.

Nonostante una differenza di età di oltre mezzo secolo, quel ragazzo incensurato aveva pensato bene di colpire violentemente con un pugno un uomo che avrebbe potuto essere suo nonno, suscitando la scandalizzata reazione delle persone presenti sull'autobus, una delle quali aveva chiamato l’intervento dei militari.

Tra l'altro non si era trattato di un colpo leggero, in quanto la persona offesa era stata trasportata presso l'ospedale Brotzu dove gli erano state riscontrate lesioni guaribili con una prognosi di 30 giorni, situazione nella quale si procede d'ufficio indipendentemente dalla volontà della vittima.