Fugge a bordo di uno scooter rubato aggredendo gli agenti della polizia locale: in carcere a Uta un 41 enne pluripregiudicato di Cagliari in permesso premio. È successo nel quartiere San Michele: il mezzo è stato intercettato in via Po, ma il conducente, senza patente, sottoposto alla misura alternativa alla detenzione con messa alla prova con i servizi sociali, ha tentato di scappare rischiando di investire ripetutamente alcuni passanti e percorrendo ad altissima velocità molte vie contromano.

Il suo tentativo di fuga è terminato quando lo scooter ha colpito un'auto e il conducente è caduto rovinosamente in terra. Dopo una breve colluttazione è scattato il fermo, ma familiari e conoscenti hanno cercato di ostacolare l'arresto aggredendo gli agenti con calci, pugni e sputi. Il 41enne è stato spinto velocemente su un'altra auto guidata da un 22enne parente dell'arrestato. Quindi una nuova fuga.

Ieri a tarda sera il fuggitivo è stato trovato dalla squadra Volanti della Questura di Cagliari e tratto nuovamente in arresto. Revocata dal Tribunale di Sorveglianza la misura alternativa di messa alla prova, il 41enne è stato portato al carcere di Uta.

Sono in corso indagini che hanno già portato all'identificazione di diversi aggressori: saranno contestate le ipotesi di reato previste tra cui favoreggiamento e agevolazione di evasione di persona arrestata in concorso.