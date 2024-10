Prima avrebbe tentato un approccio e poi l'avrebbe obbligata con la forza al rapporto sessuale orale. Diego Pisano, 39 anni, di Quartu, è stato arrestato per violenza sessuale, rapina e lesioni dagli agenti della Squadra mobile.

Rispondendo a un annuncio di lavoro come ragazza alla pari, la donna ha accettato di incontrare l’uomo e una volta al parco sarebbe divenuta la sua vittima. La studentessa è stata visitata in ospedale e giudicata guaribile in 10 giorni.