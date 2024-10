Ora è ufficiale: Il contratto per la cessione del 100% delle quote del club è stato firmato durante la notte nella sede di viale La Playa, dopo un lungo incontro iniziato alle 16 di ieri.

E così, dopo 22 anni, il Cagliari passa da Massimo Cellino a Tommaso Giulini, imprenditore milanese di 37 anni proprietario della Fluorsid. La cifra dovrebbe essere superiore ai 45 milioni.

"Durante i primi mesi del 2014 – ha detto Cellino - mi sono convinto che era giunto il momento di chiudere l'esperienza di presidente che guida la Cagliari Calcio da 22 anni. Sono stati anni intensi e meravigliosi durante i quali ho vissuto dei momenti indimenticabili; per questo vorrei ringraziare chi mi ha accompagnato in questo cammino: tutti i miei collaboratori, tutti i giocatori ma soprattutto la terra Sarda e i tifosi del Cagliari".

L'ex presidente, si legge ancora in una nota stampa pubblicata sul sito del Cagliari Calcio, ha inoltre aggiunto: “Fluorsid Group e Tommaso Giulini sono una garanzia in tal senso. I tifosi possono stare tranquilli. La Cagliari Calcio continuerà in un cammino di crescita sostenibile”.

“Ringrazio il Presidente Cellino per la fiducia - è invece il commento di Tommaso Giulini -. Non è mai semplice cedere un pezzo così importante della propria vita.”

“Il calcio - continua lo stesso Giulini - è in una profonda fase di evoluzione e rinnovamento e in questo contesto va visto il mio coinvolgimento. Il progetto per la Cagliari Calcio che ho in mente è ambizioso e si fonda su principi chiari: sviluppo di un progetto tecnico di successo, crescita del settore giovanile, integrazione con il territorio, innovazione e internazionalizzazione del brand.

I prossimi giorni serviranno, oltre che a definire i dettagli dell’operazione, a realizzare un piano di lavoro di breve termine e di medio lungo che servirà ad affrontare i principali temi aperti: tecnico, squadra, sponsor e stadio”.

