Dalle 18.00 di ieri, sono state accese le luci del grande albero di Natale (altezza dieci metri), collocato in piazza Garibaldi a Cagliari.

La messa in posa è avvenuta nelle prime ore della mattina ed è stato coordinato dall'Assessorato alle Attività Produttive e Turismo che ha scelto di abbellire la Piazza Garibaldi con uno dei simboli del Natale.

“L'imponente struttura – ha dichiarato l'Assessore Alessandro Sorgia – darà un tocco in più alle festività nella nostra città, che già da alcune settimane si sta preparando alle tradizioni natalizie con luminarie in varie parti di Cagliari, nei mercati civici, con animazioni e attrazioni varie, insegne adibite appositamente per l'occasione, mercatini in Piazza del Carmine, Piazza Yenne e Corso Vittorio Emanuele II. Sono in programma anche tanti eventi e molto altro, il tutto per arricchire ulteriormente quell'aria natalizia che già si respira e che avrà un altro elemento di grande interesse come questo Albero alto dieci metri, addobbato e illuminato. Sarà uno spettacolo unico che, sono certo, verrà immortalato con foto e selfie da tutti coloro che non vorranno perdersi uno spettacolo unico offerto da questa attrazione”.