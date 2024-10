È stato utilizzato per molto tempo come una discarica a cielo aperto l’ingresso secondario dello scalo ferroviario di Cagliari, in via la Playa.

Sulle tracce dei responsabili si sono posti immediatamente gli uomini della Polizia Giudiziaria del Compartimento della Polizia Ferroviaria per la Sardegna avviando, in stretta collaborazione con il personale delle Ferrovie dello Stato Italiane, un’intensa attività di sorveglianza e controllo dell’area.

Di fondamentale importanza è stato il sistema di videosorveglianza installato dalle Ferrovie che ha consentito agli Agenti di documentare con video e fotografie gli abbandoni illegali.

Attualmente sono al vaglio degli Operatori Polfer circa trenta persone sorprese a depositare sacchi e rifiuti di ogni genere. Dai primi accertamenti effettuati sono scaturite sanzioni per circa 5.000 euro, ma sono in atto ulteriori verifiche e non si esclude che nei prossimi giorni verranno contestate ulteriori violazioni.

Non è la prima volta che la Polizia Ferroviaria si occupa di tutela ambientale. Di recente sono stati effettuati dei sopralluoghi in ambito regionale per la verifica di liquami rivenienti da sversamenti limitrofi alla linea ferroviaria. Sono tuttora in corso accertamenti specifici.