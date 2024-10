Mercoledì 30 Settembre, dalle 18.30, presso la Corte Doglio, prende il via l’importante raccolta fondi organizzata da Palazzo Doglio e Summer Mode a supporto dell’Ospedale Oncologico Businco di Cagliari. L'iniziativa è stata intrapresa col fine di finanziare l’acquisto di un mammografo di ultimissima generazione. Una serata speciale, che rappresenta la forte volontà di sostenere il benessere e salvaguardia della salute delle donne in Sardegna. Il ricavato della serata verrà versato sulla piattaforma online, che verrà lanciato mercoledì stesso.

Nel sito verranno inoltre raccolte le donazioni volontarie, importanti per il raggiungimento nel più breve tempo possibile dei fondi necessari per l’acquisto del Mammomat Revelation, ovvero 168mila euro. Il dispositivo, lanciato nel 2018 dalla Siemens, vanta il più ampio angolo di acquisizione sul mercato ed un elevato numero di proiezioni che garantiscono un'altissima qualità diagnostica, bassissime radiazioni ionizzanti ed elevato comfort per la donna.

L’acquisto del macchinario, che andrà ad integrarsi alla dotazione già esistente, aiuterà il Businco a ridurre sensibilmente i lunghi tempi di attesa per tale esame, che continua a rappresentare lo strumento più efficace per la diagnosi precoce del tumore al seno. La partecipazione alla serata, prevede un contributo di 90 euro a persona, e include l’esclusiva “Collana Doglio”, in argento, bagnato in oro rosa, interamente disegnata e realizzata da Summer Mode in edizione limitata per l’evento, e aperitivo con finger food nella splendida cornice del Palazzo.