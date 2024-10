È Natale e cresce l'attenzione per i più bisognosi. da parte dell'amministrazione comunale di Cagliari, che ha organizzato un pranzo della solidarietà per 500 persone, oltre 300 pasti a domicilio per i più bisognosi e più di 1500 "Pacchi spesa" da distribuire a chi vive un momento di difficoltà, che diventa ancora più delicato nel periodo delle feste.

Si tratta dell'attività del Servizio politiche sociali che alle ordinarie attività di sostegno economico-integrativo ne ha aggiunto tante altre a ridosso del Natale. Pur restando in vigore le numerose misure come i contributi economici, gli aiuti per il fitto casa e gli emolumenti connessi alle specifiche leggi di settore, il Servizio sta procedendo con ulteriori attività.

Sono, infatti, in fase di assegnazione i pacchi spesa a favore delle persone che richiedono supporto economico straordinario al Comune (ex reddito di cittadinanza e persone in stato di bisogno generalizzato), mediante segnalazione e richiesta dei servizi sociali territoriali che ricevono l'utenza richiedente. I pacchi sono differenziati per numero di componenti e variano da un minimo di 70 a un massimo di 280 euro per nucleo familiare.

Comprendono alimenti, farmaci, prodotti igienici e prodotti per neonati e possono essere erogati fino a 4 volte complessive con cadenza bisettimanale. Vengono consegnati dalla Croce Rossa su indicazione del Servizio politiche sociali e, dopo i primi 147 già recapitati, l'obiettivo è superare le 200 unità.

Contestualmente si è proceduto con l'assegnazione ai percettori Reis, per i quali il contributo è cessato nello scorso mese di ottobre, di Pacchi spesa del valore di circa 35 euro contenenti alimenti sia ordinari che tipici del Natale. I pacchi sono indifferenziati in ordine alla composizione del nucleo familiare, con la sola eccezione che per i nuclei di oltre 5 persone, ai quali in base alla disponibilità, potranno essere concessi due pacchi anziché uno solo. Sono state previste 1361 consegne che saranno effettuate dalla Croce Rossa Italiana nei giorni 18-19-20-21-22 dicembre.

Nei giorni di Natale, Santo Stefano, Capodanno ed Epifania, verranno consegnati a domicilio oltre 300 pasti a favore di persone segnalate dai Servizi Sociali (anziani del Servizio di assistenza domiciliare, ospiti del sistema di accoglienza e altre persone indicate dagli operatori). A chiudere gli interventi speciali previsti per il periodo natalizio sarà il Pranzo della solidarietà, organizzato per il giorno dell'Epifania a Terramaini e destinato a oltre 500 persone che vivono in situazione di povertà.