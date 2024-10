Un incendio ha coinvolto la notte scorsa sei furgoni in sosta all'interno di un piazzale appartenente ad un piccolo complesso di alcune attività commerciali in via Contivecchi a Cagliari.

Le segnalazioni sono giunte alle ore 2,30 alla sala operativa 115 del Comando, che ha inviato sul posto la squadra terra di pronto intervento "4A" del distaccamento cittadino portuale di Cagliari con un'APS (autopompa serbatoio) e il supporto di due autobotti della sede centrale di viale Guglielmo Marconi, per un totale di tre automezzi e otto operatori che hanno spento le fiamme che si stavano propagando ad altri veicoli in sosta evitando anche il coinvolgimento delle strutture adiacenti.

Al termine delle operazioni di spegnimento e della messa in sicurezza dell'area, i Vigili del Fuoco hanno avviato gli accertamenti per stabilire le cause di quanto accaduto. Nessuna persona risulta coinvolta.



L'intervento si è protratto per alcune ore, ed è terminato alle prime luci dell'alba di questa mattina.