Questa mattina a Cagliari due ragazzi sono stati fermati dalla polizia in via Puglia mentre spingevano un motorino carico di bombe carta.

Gli agenti, insospettiti dai movimenti dei giovani, hanno effettuato un controllo scoprendo che dal motorino spuntavano le micce di sei petardi confezionati con 50 grammi di esplosivo ciascuno.

Secondo la polizia le bombe sarebbero servite per creare disordini durante la partita di Serie A che si giocherà domenica tra Cagliari e Lazio. "Entrambi i ragazzi erano pregiudicati" spiega un comunicato stampa "uno in particolare era stato sottoposto al Daspo per essere stato individuato come parte attiva in episodi di violenza verificatisi durante manifestazioni sportive."