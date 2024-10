Nella notte gli agenti della Squadra Volante di Cagliari hanno arrestato per evasione un uomo di 50 anni. L’uomo, che era gravato dalla misura cautelare degli arresti domiciliari, è stato sorpreso dai poliziotti nel quartiere San Michele, fuori dalla propria abitazione senza autorizzazione né giustificazione. Il 50enne è stato arrestato per evasione, nella mattinata di oggi l’udienza di convalida per direttissima.