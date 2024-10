Il Comune di Cagliari ha messo a disposizione 300mila euro per il rilancio di 9 aree verdi, da Pirri fino al Poetto, nello specifico in via Cuoco, via Mentana, piazza dei Bersaglieri, piazza degli Alpini, piazza Islanda, via Trincea dei Razzi/piazza Seui, via Africo, Giardino Ausonia e via Beato Angelico.

Gli interventi del Servizio parchi, verde e gestione faunistica del Comune partiranno già nelle prossime settimane e i fondi saranno utilizzati soprattutto per pavimentazioni e aree giochi.

"Con l'emergenza Covid abbiamo rafforzato il nostro legame con le attività all'aria aperta, specie nella nostra Cagliari. I parchi, giardini e aree verdi sono entrati ancor più a far parte della nostra vita quotidiana: oltre a pensare a nuovi spazi, l'amministrazione non dimentica le aree verdi già esistenti e bisognose di riqualificazione. Per questo motivo, dopo aver avviato la riqualificazione di 52 giardini scolastici e di 26 aree verdi, abbiamo trovato le risorse per avviare ulteriori 9 interventi mirati alle aree giochi, aree fitness e aree cani", ha spiegato il sindaco Paolo Truzzu.

Sorgeranno anche 6 nuove aree cani. "Ulteriori interventi sono previsti nei 10 grandi parchi, la cui gestione è stata divisa in due appalti di 9 anni e che prevedono corposi lavori di rinnovamento degli arredi presenti, giochi e aree fitness. Attraverso questi due grandi appalti, verrà rafforzato il recupero dei tanti punti di ristoro chiusi da anni, anche precedentemente alla pandemia, avviato dal bar/punto di ristoro di Terramaini e con il bar di San Michele: nella stagione estiva è prevista la riapertura al pubblico del ristorante di San Michele e, grazie ai nuovi appalti, seguiranno i punti di ristoro del Belvedere Memorial a Monte Urpinu, al Parco della Musica, l'area per attività ludica del Parco Giovanni Paolo II. Infine, con la 'messa a sistema' strutturata dei parchi, sarà rafforzata l'offerta di servizi anche nei parchi già dotati di punto ristoro", è stato il commento del vicesindaco Giorgio Angius.