Ieri sera, intorno alle 21, un giovane ragazzo di 26 anni è stato investito da un auto che poi è fuggita senza fermarsi.

Secondo le prime ipotesi, la vittima è stata travolta mentre scendeva dall’autobus in via Is Mirrionis. Il ragazzo sarebbe stato scaraventato e avrebbe battuto la testa a terra.

Il giovane è stato immediatamente trasportato all’ospedale Brotzu. Non sarebbe in pericolo di vita.

Intanto, l’auto pirata non è stata ancora rintracciata.