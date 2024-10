Ieri sera a Cagliari, attorno alle 21,30 circa, a seguito di una segnalazione di rissa giunta alla centrale operativa di via Nuoro, i carabinieri della Sezione Radiomobile sono intervenuti nell’area portuale, appurando la presenza di un 19enne di Quartu, incensurato. Secondo la versione fornita dal ragazzo ai militari, lo stesso sarebbe rimasto poco prima vittima di un’immotivata aggressione da parte di alcuni giovani estranei.

In particolare, il giovane ha riferito che gli aggressori lo avrebbero percosso violentemente ed uno di loro avrebbe anche estratto un coltello, brandendoglielo contro. A seguito delle lesioni riportate, il malcapitato è stato trasportato dai soccorritori del 118 presso l’ospedale Brotzu in condizioni tutto sommato discrete.

I militari adesso indagano per comprendere come siano andate effettivamente le cose, atteso che un’aggressione così gratuita non appare essere verosimile ed il racconto del ragazzo presenterebbe alcune incongruenze.

Saranno fondamentali in tal senso le immagini eventualmente registrate dai sistemi di videosorveglianza della zona, che sono state acquisite dagli operanti.