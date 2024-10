“È una notizia che ha colpito e sconvolto il nostro istituto, siamo vicini alla famiglia. Questa mattina abbiamo tenuto un minuto di silenzio per ricordare il nostro studente e come scuola faremo altre iniziative per non dimenticarlo. Era un ragazzo educato, gentile e ben voluto da tutti”. Queste le parole di Jessica Cappai, dirigente scolastica dell'Istituto professionale per i servizi commerciali e per i servizi dell'enogastronomia e dell'ospitalità alberghiera "Domenico Alberto Azuni", dopo la tragedia avvenuta questa mattina in via Peretti, a Cagliari.

L’istituto era quello che frequentava Guan Xuanming, il 15enne investito e ucciso da una Fiat Punto condotta da una 50enne di Selargius. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia Locale, il giovane doveva prendere l'autobus in via Peretti a Cagliari per andare a scuola in via Monte Acuto. Si trovava a pochi metri dal Mc Donald's e ha attraversato la strada, sulle strisce pedonali o immediatamente vicino, per raggiungere la fermata degli autobus che si trova sull'altra carreggiata. Dopo aver superato lo spartitraffico è arrivata l’auto che non è riuscita a evitarlo. Non andava troppo veloce ma l'impatto è stato comunque violento. Il ragazzo ha battuto sul montante della vettura all'altezza del parabrezza e poi è stato scaraventato sull'asfalto a pochi metri di distanza. L'automobilista si è subito fermata per aiutarlo e ha chiamato i soccorsi ma per Guan Xuanming purtroppo non c'è stato nulla da fare.

Nello zaino che portava sulle spalle aveva i libri di scuola e un quaderno con all'interno una ricetta e gli ingredienti di un cocktail che avrebbe voluto preparare. Frequentava, infatti, il secondo anno dell'indirizzo enogastronomico dell’Istituto Azuni. Ma quel sogno, questa mattina, è stato cancellato per sempre.