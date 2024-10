Uova di Pasqua nelle strade del centro di Cagliari per aiutare la ricerca contro leucemia, linfomi e melanomi. Saranno tredicimila e si potranno acquistare in via Manno, via Garibaldi, Corso Vittorio Emanuele, Piazza Yenne e zone limitrofe.

La terza edizione di "Uova di Pasqua AIL nelle vie dello shopping" è stata presentata oggi proprio in via Manno. Con un contributo di 13 euro si porta a casa l'uovo. E si aiuta la ricerca. Non solo: nel centro storico, nelle piazze Repubblica e Giovanni XXIII, all'Ospedale Oncologico e in alcuni punti commerciali come la Conad di via Jenner, nelle giornate nazionali AIL in programma dal 15 al 17 marzo, saranno anche operativi gli stand di AIL per acquistare le uova solidali.

A organizzare l'iniziativa, con il patrocinio dell'Assessorato alle Attività Produttive e Turismo del Comune di Cagliari, è stata l'Associazione CCN "Strada facendo", in collaborazione con AIL Cagliari.

"Ancora una volta - afferma l'assessore comunale alle attività produttive Alessandro Sorgia - partecipiamo con grande piacere a questo evento che siamo riusciti a difendere anche ai tempi del Covid. Dentro l'uovo c'è una sorpresa, ma il vero regalo sarà quello che riceveranno le tante famiglie che combattono contro la leucemia. Siamo felici di poter dare anche noi una mano alla ricerca che sta facendo passi da gigante e per questo invitiamo tutti i cittadini ad acquistare le uova nelle vie dello shopping della città".