Si avvicina l’estate e ricompaiono, come per un nefasto incanto, i cafoni sulle nostre spiagge.L’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico onlus ha provveduto a segnalare la presenza martedì 29 maggio 2018 di due pulmini sulla spiaggia di Bèrchida nel Comune di Siniscola.

Per tutto l'anno è vietato transitare e sostare con mezzi meccanici in spiaggia (art. 3, lettera g, dell'ordinanza regionale balneare 2018, determinazione D.G. Enti locali e Finanze R.A.S. n. 679 del 29 marzo 2018).

Dell’episodio sono stati interessati il Corpo forestale e di vigilanza ambientale, i Carabinieri del N.O.E. e il Comune di Siniscola.

Sulla stessa spiaggia il Gruppo d’Intervento Giuridico onlus aveva analogamente denunciato la presenza sabato 30 settembre 2017 di camper sulle dune.

Purtroppo, questi episodi accadono per il clima di impunità in danno all’ambiente che, evidentemente, in tanti ritengono di potersi permettere.

Così come accaduto e denunciato nel mese di settembre 2017 GrIG a Capo Pecora, perla del Mediterraneo sardo in Comune di Arbus.

Senza controlli e senza sanzioni i cafoni, spesso stranieri che mai si permetterebbero comportamenti simili a casa loro, ne approfittano e la natura degrada.

Dev’essere effettuata almeno una vigilanza periodica per difendere i nostri litorali più rinomati. E poi sanzioni per i cafoni maleducati.E’ il minimo per difendere il nostro ambiente.