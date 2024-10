Dopo l’anteprima del 3 gennaio, con l’Aperi-T di Felice Montervino “Storie di ordinaria fobia”, seguito dalla presentazione del nuovo album di Mattia Uldanck “A P O L L O”, la rassegna teatrale “Inscena-T” curata da Spazio-T continua oggi, 4 gennaio, con il primo dei tre caffè teatrali con artisti e registi.

Alle 16 nella libreria-vineria Cyrano (via Vittorio Emanuele) la regista Susanna Mannelli (Botti du Schoggiu) e l’attore Valentino Mannias (Sardegna Teatro) si raccontano davanti ad un caffè, prima dei rispettivi spettacoli previsti alle 17 e alle 20:30.

Sarà proprio lo spettacolo della compagnia carlofortina Botti du Schoggiu “Gretel e tutti gli altri” ad inaugurare la nuova sezione della rassegna “Inscena-T” che per la prima volta ospita uno spettacolo “per famiglie e ragazzi”. “Gretel e tutti gli altri” con Marcella Pellerano per la regia di Susanna Mannelli, mette in scena la vicenda fiabesca di Hansel e Gretel, raccontata attraverso un monologo che si snoda una delle emozioni più misteriose e affascinanti del viaggio: la paura. Un percorso che tutti devono intraprendere o hanno intrapreso per conquistare la propria autonomia. È un racconto di iniziazione: Gretel è sola (Hansel si è perso per la sua strada) e a poco a poco riesce ad aprirsi ad un ascolto speciale, che fa sì che la natura le si riveli.

Si continua alle 20:30 con “Giovanna detta anche primavera” spettacolo prodotto con il sostegno della rete #giovaniidee promossa da Sardegna Teatro – di cui lo Spazio-T fa parte - con protagonista Valentino Mannias (premio Hystrio alla vocazione 2015) in scena insieme a Luca Spanu e Giaime Mannias. << Giovanna non è uno spettacolo ma una storia che mi ha raccontato mia nonna>> rivela l’attore e protagonista Valentino Mannias << affinché sposassi la persona giusta. […] Riscoprendo questa funzione antica del teatro nella trasmissione orale di storie di componenti vicini o lontani della mia famiglia ho deciso di fare un esperimento con la storia di Giovanna >>. Giovanna é una sedicenne bellissima, la più bella di Serramanna, dove vive una storia d’amore fantastica con Paolo un suo coetaneo interrotta dalla chiamata alle armi di quest’ultimo durante la seconda Guerra Mondiale. Tra gli uomini che nel frattempo tornano dal fronte in congedo c’è Carlo un ufficiale pluridecorato sulla trentina che vedendo Giovanna se ne innamora e decide di sposarla sfruttando la sua posizione sociale.

Per info e prenotazioni +39 349.1389151 op. 329.5684272.

Biglietto unico € 5. Inizio spettacoli ore 20:30. Caffè teatrali ore 16 Libreria Vineria Cyrano.