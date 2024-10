I Vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera, intorno alle 21, nelle campagne di Armungia, precisamente in località Gospuru, per recuperare tre cani da caccia caduti in un pozzo naturale, con una profondità di una decina di metri.

La squadra proveniente da San Vito e il nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) hanno recuperato i tre animali, poi nuovamente affidati ai legittimi proprietari. L’intervento si è concluso intorno alle 2 della notte.