Un incidente domestico è stato fatale per una donna di 90 anni che questa mattina ha perso la vita nella sua abitazione di Lanusei in via Vico primo Siccardi.

L’anziana, Pinuccia Vacca, stava salendo le scale aiutata dalla figlia, Anna Mulas, 62enne, quando le due hanno perso l’equilibrio e sono cadute all’indietro.

La 90enne non ce l'ha fatta, mentre la figlia, che ha battuto violentemente la testa, è stata trasportata all’ospedale San Francesco di Nuoro in codice rosso.