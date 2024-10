Paura nella notte lungo la SS 131. All'altezza del cavalcavia di Sant'Anna (Marrubbiu), al chilometro 81,5, sono precipitati dei calcinacci sulla carreggiata. Fortunatamente in quel momento non stavano transitando automobili e non si è verificato nessun incidente.

A segnalare l'accaduto, attorno alle 22, un automobilista. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e una squadra dell'Anas che hanno rimesso in sicurezza la statale in un'ora.

"Non ci sono danni strutturali su quel cavalcavia - spiega Enrico Atzeni, ingegnere del Compartimento Anas Sardegna -. Il tratto è stato messo in sicurezza".