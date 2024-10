Questa mattina, intorno alle 11:30, i Vigili del fuoco di Alghero sono intervenuti in via Minerva, nel cuore del centro storico della cittadina catalana, per la caduta di alcuni calcinacci da un balcone del primo piano. Fortunatamente i frammenti di intonaco non hanno colpito o ferito nessun passante.

I pompieri hanno delimitato la zona, mettendola in sicurezza, ed effettuato un sopralluogo della struttura.