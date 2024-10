Alcuni calcinacci sono crollati da un edificio in pieno centro a Oristano. E' accaduto in via Cagliari, nei pressi della stazione dell'Arst. Pezzi di mattone sono precipitati da un terrazzino al secondo piano sul marciapiede. In quel momento, per fortuna, nessuno transitava nei paraggi.

A segnalarlo alle forze dell'ordine i residenti. Sul posto la polizia locale e i vigili del fuoco. Gli uomini del 115 hanno raggiunto il terrazzo con l'autoscala mettendolo in sicurezza.