È iniziata da qualche giorno la seconda fase di ispezione e pulizia su oltre 1.100 tra caditoie e tombini.

Gli operai dell'ufficio Ecologia del Comune in questi giorni stanno passando al setaccio tutti i quartieri della città, dal Lungomare Barcellona al Lido, passando per La Pietraia, il centro storico e la Pivarada, nella cosiddetta “Operazione-sicurezza” avviata gli scorsi mesi con la pulizia completa degli alvei dei fiumi e dei canali.

Per gli interventi viene utilizzato un apposito auto-spurgo munito di specifiche sonde per permettere la disostruzione nei casi più difficoltosi. Si tratta di un progetto concordato tra i settori Manutenzione e Ambiente, inserito nella programmazione ordinaria degli interventi tesi alla prevenzione degli allagamenti ed alla pulizia urbana più in generale.