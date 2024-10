Attorno alle 7.00 di questa mattina, i Vigili del Fuoco di Cagliari sono dovuti intervenire per la caduta di un albero di grosse dimensioni in via Monsignor Piovella.

La squadra di Pronto intervento con un APS (Auto pompa serbatoio), si è attivata dopo la chiamata alla Sala operativa del 115. Subito dopo essere arrivati sul posto, gli uomini hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area interessata. Coinvolte due vetture in sosta e buona parte della sede stradale. Sul posto è giunta anche una pattuglia della polizia municipale che ha chiuso la strada per consentire alla squadra di lavorare in sicurezza. Risulta coinvolta la linea elettrica del filobus mentre non risultano persone coinvolte.