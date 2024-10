Momenti di paura questa mattina, in via Dei Giudicati, poco dopo l’ingresso del T-Hotel, per la caduta di un grosso albero: la sala Operativa 115 di viale Marconi ha inviato sul posto la squadra di pronto intervento 1A della centrale con Aps, una Autogrù e un’Autoscala.

All'arrivo sul posto le persone coinvolte erano una donna con un bambino che fortunatamente risultavano illesi prese in carico da un ambulanza, sul posto anche la Polizia Municipale, l'intervento è attualmente in atto.