Un uomo di 63 anni che stava pescando lungo il canale nei pressi delle saline di Macchiareddu è caduto da un muro alto circa quattro metri.

Una persona che si trovava poco distante si è accorta di quanto accaduto e ha fatto scattare l'allarme.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri ed i medici del 118.

Il pescatore è stato soccorso e trasportato in ospedale con codice rosso, le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.