Drammatico incidente domestico a Siliqua, dove una donna è morta dopo essere caduta.

Secondo quanto ricostruito la vittima si trovava nel cortile della sua abitazione in via Duca degli Abruzzi, quando è salita su una copertura per tagliare alcuni rami di un fico. La struttura su cui si trovava dopo un po' ha ceduto e la donna è precipitata al suolo battendo la testa.

Il cadavere della signora, che viveva sola, è stato trovato ieri sera.

Sul posto sono giunti i carabinieri della Stazione di Vallermosa, del Comando di Iglesias e il medico legale, che ha confermato le cause della morte.