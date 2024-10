Dalla metà del 1700 si è cominciato a misurare la neve caduta in Italia.



Nel febbraio del 1956 c'è stato il picco massimo, per una nevicata che è passata alla storia ed è diventata una canzone portata al successo da Mia Martini, "La nevicata del '56".



Il settimanale "Sorrisi e Canzoni" ricorda che quell'anno si registrarono 90 cm a Milano, 30 a Roma e 15 a Napoli.



Un evento davvero eccezionale.



In quei giorni si raggiunsero temperature incredibili anche a Cagliari, con il termometro che scese sotto i 3 gradi, Alghero, sotto i 2,5 e soprattutto Fonni, che il 3 febbraio 1956 toccò la punta di 9,5 gradi sotto zero (record assoluto dell'isola): un clima "quasi estivo" rispetto ai - 27,4 di Dobbiaco, in provincia di Bolzano.



La nevicata del 2007, che investì la Sardegna a metà dicembre, resta tra i maggiori eventi degli ultimi trent'anni: traffico paralizzato, rete elettrica bloccata per ore, molti paesi letteralmente isolati.



A Fonni vennero censiti oltre 80 cm. di neve, mente sul Bruncuspina raggiunse in diverse zone anche i 2 metri.



Nel 1999 la neve imbiancò anche la costa orientale dell'isola.