Questa mattina, una squadra dei Vigili del fuoco di Nuoro, i Carabinieri del Reparto Squadriglie del Comando Provinciale e gli uomini del soccorso alpino sono stati impegnati sul Monte Ortobene nella ricerca di un 83enne, originario di Nuoro, caduto in una scarpata.

L’uomo, mentre faceva una passeggiata all’aria aperta, sarebbe scivolato su una pietra finendo rovinosamente in una scarpata. A seguito della caduta il pensionato ha riportato contusioni varie. Fortunatamente, egli stesso ha richiesto soccorso indirizzando le squadre dei soccorritori in località "Sa Ravichina" zona della montagna nuorese. Una volta raggiunto dagli uomini del 115 e dal personale sanitario, considerata la morfologia del territorio caratterizzato dalla zona impervia e di difficile accesso, è stato richiesto l'invio dell'elicottero Drago 58 con equipe sanitaria a bordo.

Dopo la stabilizzazione medica, il malcapitato è stato recuperato a bordo dell'elicottero tramite verricello e trasportato all'ospedale San Francesco di Nuoro per le cure del caso. Non è in pericolo di vita.